Apucaranense segue em busca do bicampeonato no Transcatarina

De 26 a 30 de outubro, off-roaders de diversas regiões do país tem um encontro marcado com o Transcatarina – um dos maiores eventos do off-road nacional que, para a 13ª edição já conta com 265 veículos inscritos. A largada será em Fraiburgo, com chegada em Tubarão; as demais cidades anfitriãs são Caçador, Lages e São Joaquim.

As inscrições seguem abertas pelo site www.transcatarina.com.br e, o participante pode optar entre as categorias de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light) e passeio (Passeio Expedition, Passeio Radical 01 e 02, Camping e Adventure 01, 02 e 03).

Mais do que um evento desportivo, o Transcatarina movimenta a economia dos municípios por onde passa, uma vez que cerca de 700 pessoas consomem de restaurantes, bares, hotéis, postos de combustíveis etc. Tão importante também é o incentivo ao turismo regional, pois os participantes visitam novos lugares e, posteriormente, retornam a esses locais para passeios de férias, bem como, divulgam tais pontos turísticos por meio do “boca a boca”.

“Sempre ressalto que o Transcatarina tem um importante papel na divulgação do turismo estadual, pois levamos às cidades anfitriãs centenas de pessoas que registram cada momento de sua estadia. Elas injetam dinheiro na economia e, de diversas maneiras, promovem o turismo e, uma delas e de grande força, são as postagens nas redes sociais”, reforçou o diretor geral do Transcatarina, Edson João da Costa.

Apucaranense em mais uma edição do Transcatarina

Até o momento, o Transcatarina 2021 tem 14 estados representados e 116 cidades, sendo que Apucarana novamente estará presente. Nesta 13ª edição, o piloto Leandro Pereira Moor (Ximura) – atual campeão da categoria Máster – lutará pelo bicampeonato. Ele, que tem uma parceria longínqua com o navegador Claudio Roberto Flores (Bilu) – de Itajaí (SC) –, afirma que está difícil controlar a ansiedade.

“O Transcatarina é uma das principais competições do rali de regularidade e altamente competitiva. Conquistei o tão sonhado título no ano passado e, agora, quero dar sequência a este resultado com mais uma vitória. Estou preparado para isso, mas sei que não será fácil, pois meus concorrentes vão vir com a faca nos dentes”, declarou Ximura que, em 2021 também se sagrou campeão do Transparaná.

A secretaria de prova do 13º Transcatarina será aberta no dia 26, às 10h, no Hotel Renar – em Fraiburgo –, para confirmação de inscrição, retirada de kits e vistorias técnicas.

Ainda que a pandemia de Covid-19 esteja controlada, os protocolos de biossegurança serão mantidos por mais essa edição do Transcatarina, com a utilização de máscaras, álcool em gel e distanciamento social. Os participantes deverão apresentar o teste de Covid-19 negativado para adentrar ao evento e, aqueles que estiverem aptos, receberão uma pulseira de identificação.