Apucaranense se torna o 4º melhor atleta júnior do país no Mr. Olympia

O fisiculturista apucaranense Raul Reis, 23 anos, foi destaque no Mr. Olympia Brasil 2023 ao conquistar a quarta colocação na classe júnior (de 19 a 23 anos), em competição realizada nesse domingo (29/10) no Pro Magno Centro de Eventos em São Paulo. Foi a estreia do atleta na principal competição nacional de fisiculturismo.

continua após publicidade

A competição, que teve dois dias de duração, reuniu 1.200 atletas de todo o país nas categorias bodybuilding, classic physique, mens physique (masculino), bikiny, wellness, figure e womans (feminino).

-LEIA MAIS: Judocas apucaranenses se destacam em competição estadual

continua após publicidade

Raul, que compete na categoria mens physique, disputou também a classe open buscando o seu cartão profissional contra 33 atletas ficando na 16ª posição e garantiu o quarto lugar na classe júnior. “Após seis meses trabalhando a construção física fiz 16 semanas de preparação para o meu maior campeonato até então. Estou muito feliz com o físico apresentado e principalmente saindo de lá como quarto melhor atleta júnior do país”, destaca Raul.

Foto por Reprodução Raul se apresentou no domingo (29)

Apoiado pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana desde o ano passado e sendo treinado por Diogo Montenegro, que é atleta profissional e terceiro melhor do mundo na categoria mens physique, Raul agora se prepara para outras duas competições ainda nesse ano. No dia 19 de novembro em Maringá, ele disputará o Muscle Contest e no dia 2 de dezembro em Curitiba, participará do Muscle Contest Paraná Classic.

“Em seu primeiro campeonato nacional desde que estreou no fisiculturismo em 2022 o Raul trouxe de São Paulo um bom resultado e na sequência lutará por novas conquistas nos dois próximos meses competindo no Paraná, com o atleta contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News