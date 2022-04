Apucaranense se destaca no “Muscle Contest” de Fisioculturismo

Da Redação

O apucaranense Raul César Caldeira dos Reis, de 22 anos, foi destaque neste final de semana no Centro Esportivo Ciro Nardi, em Cascavel, durante o “Muscle Contest” de Fisioculturismo, em competição realizada pela Federação NPC.

continua após publicidade .

Fazendo a sua estreia na modalidade, Raul conquistou três troféus no Oeste do Estado, sendo top 2 nas categorias estreantes e open (com todas as idades) e top 3 na categoria novice (com o maior número de atletas).

Com os resultados alcançados, o fisiculturista de Apucarana garantiu vaga para o “Arnold Classic Brasil”, que acontecerá no final do mês de abril em São Paulo. Já no dia 7 de maio, no San Lorenzo Centro de Eventos, em Maringá, ele disputará mais uma edição do Muscle Contest.

continua após publicidade .

“Estou muito feliz com a estreia positiva em Cascavel, fazendo um resultado expressivo numa competição de alto nível no fisiculturismo. Agora o foco principal é para as próximas competições, entre elas o Muscle Contest em Maringá”, frisa o jovem atleta.

Raul também garantiu presença no evento “Noite dos Campeões”, marcado para o dia 3 de dezembro em Curitiba. O jovem é treinado por Diogo Montenegro, top 3 mundial e que pertence a TeamMont.