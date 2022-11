Apucaranense se destaca no Campeonato Paranaense de Bicicross

Da Redação

O torneio foi organizado pela Federação Paranaense de Bicicross (FPB)

O apucaranense Jonny Marques Dias, 46 anos, foi destaque na 5ª e última etapa do Campeonato Paranaense de Bicicross, realizado no sábado (26) e domingo (27), na cidade de Mercedes, região oeste do Paraná.

O torneio foi organizado pela Federação Paranaense de Bicicross (FPB). Pela categoria dos atletas de mais de 40 anos de idade, ele conquistou a quinta colocação.

Jonny, também conhecido como Johnnyman, pratica BMX há 35 anos. Inclusive, ele já competiu no Mundial em 1992 e Sul Americano de Bicicross em 1991. Também participou do evento Latin Americano X Games, no Rio de Janeiro, em 2003.

Bicicross

BMX ou bicicross é um esporte praticado com bicicletas especiais, uma espécie de corrida em pistas de terra. Surgiu no final da década de 1950 na Europa e se popularizou na Califórnia no começo dos anos 1960.

