Apucaranense se desespera com fogo no mato e chama a PM

Da Redação

Uma idosa, que mora na região Rua Rosa Stábile no Jardim Morada do Sol em Apucarana, se desesperou ao ver um incêndio em um terreno baldio e ligou no 190 da Polícia Militar (PM), que acionou os Bombeiros.

continua após publicidade .

O fogo consumiu o mato existente no local e as chamas estavam muito altas. A mulher contou para a PM, que estava com medo do fogo atingir uma casa de madeira que fica ao lado do terreno.

De acordo com a PM, a mulher ligou no 190 pois foi o único número de urgência que lembrou na hora do desespero. Os Bombeiros combateram o incêndio e nenhuma pessoa ficou ferida.

continua após publicidade .