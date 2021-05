Apucaranense se classifica para os Paralímpicos de Tóquio

Continua após publicidade

Neste final de.aemana, o Brasil encerrou a sua participação na Copa do Mundo de Paracanoagem em Szeged na Hungria com quatro medalhas, sendo duas de ouro, uma prata e uma bronze. Além disso, outras três vagas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio foram conquistadas, sendo uma delas do apucaranense Giovane Vieira de Paula.

"Fala galera, vim aqui dizer que finalizei minha participação da copa do mundo na Hungria! Estou imensamente feliz, grato a Deus por esse momento tão incrível. E a todas as pessoas que acreditaram no meu potencial, no meu sonhos todos sabem que não é fácil! Mais conquistei o grande sonho a vaga para o jogos paralímpicos de tokio 2021", disse Giovane em sua rede social.



Em Apucarana a mãe dele comemora a conquista do filho que deve estar de volta a cidade ainda nesta semana, entre quarta ou quinta-feira (20).

"Meu filhao vai pra Tokio ,primeiro atleta paralímpico de Apucarana a ir para o maior evento do planeta. Gravem esse nome @giovanevieiradepaula. Filho nunca duvidei do seu potencial agora você vai voar mais longe e mais alto. Te amo te amo", postou Jane Morais, mãe do atleta.



Em Szeged, a equipe brasileira contou com seis nomes: Adriana Gomes de Azevedo, Debora Raiza Benevides, Fernando Rufino de Paulo, Luis Carlos Cardoso, Mari Santilli e Giovane Vieira de Paula.

Com CBC