Apucaranense se caracteriza de Dona Hermínia para vacinação

O morador de Apucarana, no norte do Paraná, Ericke Carvalho, de 30 anos, ao receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (2), preparou uma homenagem especial às vítimas da doença, que não tiveram a oportunidade da imunização.

Caracterizado de Dona Hermínia, personagem de sucesso do ator Paulo Gustavo que comoveu o Brasil após morrer vítima do novo coronavírus, ele não passou despercebido. "Foi um momento muito emocionante pra mim, e eu queria muito homenagear as pessoas que infelizmente não conseguiram receber a vacina. Resolvi me caracterizar de Dona Hermínia, para homenagear o ator falecido e todas as outras pessoas que poderiam ter tomado a vacina antes. Não fiz para me aparecer, e sim para incentivar as pessoas, reforçar a importância da vacina, valorizar o SUS", disse.

Ericke é artista, celebrante social e locutor de rádio. O apucaranense já vem chamando a atenção, pois todo domingo, se caracteriza de algum personagem para apresentar o programa dele.

Já se caracterizou de Amy Winehouse, Ney Matrogrosso, Michael Jackson, entre outros. Ericke também criou a personagem Helba Sonora, para o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA +. "Eu amo a arte e essa foi a forma que encontrei de homenagear e de chamar atenção para pautas importantes", finaliza.

