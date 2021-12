Da Redação

Apucaranense realiza pesquisa sobre Jair Bolsonaro

Uma pesquisa criada por um apucaranense através de seu perfil no Facebook mostrou que a escolha para Jair Bolsonaro continuar na presidência ou sair nas eleições de 2022, está acirrada. Até o momento da publicação desta matéria, a enquete estava com quase 900 participações, 450 pessoas votaram para que o político não fique no governo e 444 apucaranenses optaram para que Bolsonaro continue na presidência no próximo ano.

O responsável pelo post é o taxista Ronaldo Oliveira. A postagem foi feita no dia 7 de dezembro e continua aberta ao público. O apucaranense conta que criou a pesquisa a título de curiosidade e que ficou espantado com a repercussão.

"Fiz essa pesquisa porque o meu perfil no face é bem democrático. Me surpreendi quando apontava 60% de rejeição, já que 70% da população votou no Bolsonaro na última eleição. Porém, após alguns dias, percebi que o pessoal começou a votar a favor dele e que houve um empate. Eu fiquei surpreso com a repercussão que a enquete teve. Muita gente comentando e curtindo", explica.