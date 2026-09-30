Apucaranense quebra três recordes no Paranaense de Atletismo Sub-12

Nathan Gerin, de 10 anos, faturou três ouros, uma prata e conquistou o prêmio de Atleta Destaque na competição em Londrina

Três medalhas de ouro, três recordes estaduais e uma de prata. Esse foi o saldo de desempenho do apucaranense Nathan Augusto Almeida Gerin, de 10 anos, no 4º Campeonato Paranaense de Atletismo Sub-12 (U12). A competição, que reuniu atletas de diversas regiões, foi realizada no último fim de semana na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

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O desempenho de Nathan foi expressivo nas provas em que subiu ao lugar mais alto do pódio. Ele venceu os 600 metros rasos com o tempo de 1m40s, os 150 metros rasos com a marca de pouco mais de 20 segundos, e o Revezamento Masculino 5x60m, com o tempo de 44 segundos. Em todas essas disputas, o atleta estabeleceu novos recordes paranaenses para a categoria. A medalha de prata veio na disputa do Revezamento Misto 4x150m. Além disso, Nathan também foi reconhecido como Atleta Destaque do Campeonato.

Apesar dos excelentes resultados, o jovem apucaranense reconheceu as dificuldades enfrentadas na pista. “Das quatro provas que eu participei, a mais desafiadora foi a de 600 metros rasos, porque estava um sol muito quente e exige muita resistência”, relatou Nathan.

O campeonato estadual reuniu um grande volume de competidores, contabilizando 644 inscrições em provas, sendo 298 no naipe masculino e 346 no feminino. O evento contou com representantes de diversas cidades paranaenses, como Maringá, Paranavaí, Toledo, Campo Mourão, Cascavel, Colombo e Apucarana, além de atletas de São Paulo.

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Para alcançar o alto nível, o atleta precisa conciliar os estudos com uma preparação rigorosa. “A minha rotina de treinos é bem disciplinada. Ao longo dos anos, meus treinos foram ficando mais fortes. Hoje, treino corrida, academia e tenho acompanhamento dos meus treinadores. Eu também consigo perceber a minha evolução, principalmente nas competições”, explicou o jovem esportista.

O sucesso nas pistas é também o resultado de um trabalho coletivo, com muitos profissionais envolvidos, como o treinador Matheus Vilsinski e o professor Grilo, da Secretaria de Esportes de Apucarana. “Somos muito gratos a todos que fazem parte dessa caminhada. Cada profissional contribui de uma maneira e, juntos, eles ajudam o Nathan a buscar sua evolução todos os dias”, concluiu a família.