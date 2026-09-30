Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
ESPORTE

Apucaranense quebra três recordes no Paranaense de Atletismo Sub-12

Nathan Gerin, de 10 anos, faturou três ouros, uma prata e conquistou o prêmio de Atleta Destaque na competição em Londrina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucaranense quebra três recordes no Paranaense de Atletismo Sub-12
Autor O desempenho de Nathan foi expressivo nas provas em que subiu ao lugar mais alto do pódio - Foto: Arquivo pessoal

Três medalhas de ouro, três recordes estaduais e uma de prata. Esse foi o saldo de desempenho do apucaranense Nathan Augusto Almeida Gerin, de 10 anos, no 4º Campeonato Paranaense de Atletismo Sub-12 (U12). A competição, que reuniu atletas de diversas regiões, foi realizada no último fim de semana na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

LEIA MAIS: Com agravamento do El Niño, Defesa Civil do PR prevê que outubro supere recorde de desastres de setembro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O desempenho de Nathan foi expressivo nas provas em que subiu ao lugar mais alto do pódio. Ele venceu os 600 metros rasos com o tempo de 1m40s, os 150 metros rasos com a marca de pouco mais de 20 segundos, e o Revezamento Masculino 5x60m, com o tempo de 44 segundos. Em todas essas disputas, o atleta estabeleceu novos recordes paranaenses para a categoria. A medalha de prata veio na disputa do Revezamento Misto 4x150m. Além disso, Nathan também foi reconhecido como Atleta Destaque do Campeonato.

Apesar dos excelentes resultados, o jovem apucaranense reconheceu as dificuldades enfrentadas na pista. “Das quatro provas que eu participei, a mais desafiadora foi a de 600 metros rasos, porque estava um sol muito quente e exige muita resistência”, relatou Nathan.

O campeonato estadual reuniu um grande volume de competidores, contabilizando 644 inscrições em provas, sendo 298 no naipe masculino e 346 no feminino. O evento contou com representantes de diversas cidades paranaenses, como Maringá, Paranavaí, Toledo, Campo Mourão, Cascavel, Colombo e Apucarana, além de atletas de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para alcançar o alto nível, o atleta precisa conciliar os estudos com uma preparação rigorosa. “A minha rotina de treinos é bem disciplinada. Ao longo dos anos, meus treinos foram ficando mais fortes. Hoje, treino corrida, academia e tenho acompanhamento dos meus treinadores. Eu também consigo perceber a minha evolução, principalmente nas competições”, explicou o jovem esportista.

O sucesso nas pistas é também o resultado de um trabalho coletivo, com muitos profissionais envolvidos, como o treinador Matheus Vilsinski e o professor Grilo, da Secretaria de Esportes de Apucarana. “Somos muito gratos a todos que fazem parte dessa caminhada. Cada profissional contribui de uma maneira e, juntos, eles ajudam o Nathan a buscar sua evolução todos os dias”, concluiu a família.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atletismo Campeonato Paranaense desempenho esportivo Nathan Augusto Almeida Gerin Recordes Estaduais Treinamento Atléticode
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV