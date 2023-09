Apucaranense que recebeu rim do irmão caçula morre aos 63 anos

Morreu nesta terça-feira (5) o apucaranense Mário dos Santos, aos 63 anos. Diagnosticado com insuficiência renal crônica em 2016, ele passou por um ciclo de cinco anos de hemodiálises, enquanto aguardava na fila para um transplante de rim, e recebeu o órgão do próprio irmão caçula, Joel dos Santos, no início de março deste ano.

Internado no Hospital Evangélico de Londrina há cerca de 10 dias, o apucaranense sofreu uma parada cardiorrespiratória, entrou um em quadro infeccioso e acabou falecendo. Foi na mesma unidade hospitalar onde o autônomo era tratado e realizou a cirurgia de transplante. Mário desenvolveu a doença por ser hipertenso e diabético, dois dos principais fatores de risco causadores do problema renal crônico.

Muito ligado aos movimentos da igreja católica, Mário também foi assessor do ex-prefeito Beto Preto, que lamentou a morte do amigo nas redes sociais. "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do meu grande amigo, Mário Santos. Sua presença nas casas pastorais era uma referência e seu apoio como assessor especial durante meu mandato como prefeito de Apucarana foi inestimável. Que Deus o receba em sua infinita bondade. Envio meus mais sinceros sentimentos à sua família neste momento difícil", escreveu o Secretário de Saúde.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, também se manifestou. “Manifesto publicamente, em nome dos apucaranenses, meus sentimentos à família e amigos do Mário Santos, cuja atuação comunitária sempre será lembrada e respeitada em Apucarana”, pontuou Junior.

Ele deixa a esposa, Regina Maciel, e três filhos. De acordo com o site da Aserfa, o velório acontece na Capela Central até as 10 horas de quarta-feira (6), quando está marcado o sepultamento, que será realizado no Cemitério Cristo Rei.

