Apucaranense que morreu em acidente será sepultado nesta 2ª

O apucaranense Patrick Delgado Ferreira, de 27 anos, que morreu em uma acidente de moto neste domingo (6), em Apucarana, na saída para Rio Bom, será sepultado nesta segunda-feira (7). Ele era morador da Vila Regina e deixa a esposa Vanessa Santos, além de familiares e amigos.

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre até as 13 horas, desta segunda, e o sepultamento será na sequência. No entanto, o local ainda não foi informado pela Aserfa, nem pela família.

Familiares e amigos lamentaram a morte de Patrick nas redes sociais:

"Descansa em paz, meu cunhado Patrick Ferreira".

"É, meu amigo! Está difícil de acreditar que você se foi. Está doendo muito. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de ter sua amizade. Você sempre prestativo, sempre de bem com a vida, alegre. Agora é só alegria no céu. Aqui nunca mais vai ser a mesma coisa sem você. Vai em paz, meu amigo".

"Que triste notícia saber que um amigo de infância se foi. Que Deus conforte a família de Patrick Ferreira".

O acidente

O apucaranense morreu no começo da tarde deste domingo (6), após cair da motocicleta na Estrada Sebastião Piassa, em Apucarana, na saída para Rio Bom.

O Siate, do Corpo de Bombeiros, e o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados para socorrer a vítima. De acordo com os bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o homem já estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação durante uma hora, porém, o motociclista não resistiu aos ferimentos.

Segundo testemunhas, o jovem era morador da Vila Regina, perdeu o controle da moto, bateu contra o meio fio e foi arremessado para uma cerca. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).