Apucaranense que morreu afogado é identificado - TNOnline

O homem que morreu afogado neste domingo (6), no Residencial Interlagos, em Apucarana, foi identificado como Vanderlei Alves dos Santos, de 43 anos.

Quem atendeu a ocorrência foi o Corpo de Bombeiros, de Apucarana. A vítima se afogou em uma represa localizada nos fundos da Rua Marilza Keiko Rolim de Oliveira, na antiga Baia da Cavalaria, do 10º Batalhão da Polícia Militar.

As equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, estiveram no local.