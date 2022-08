Apucaranense que lutava contra o câncer morre e causa comoção

Da Redação

A apucaranense Selma Marciano de Oliveira Bernardes, de 45 anos, morreu nesta quinta-feira, 11, depois de vários meses lutando contra um câncer no reto. Em março deste ano, a família chegou a realizar ações entre amigos e vaquinhas para custear o tratamento, que era caro. O site TNOnline chegou a divulgar as ações, na época.

fonte: Reprodução / Redes sociais Selma e a filha Ana Paula

A filha de Selma, Ana Paula Bernardes, contou à reportagem na ocasião, que a mãe era uma pessoa alegre, que amava viver, além de ser uma mulher de muita fé.



"Ela nunca teve nenhum problema de saúde, até que no final de janeiro deste ano, começou a sentir muita dor do lado direito do abdômen. Após ficar internada por uma semana, minha mãe descobriu que estava com câncer", explicou a filha.

Selma deixa o marido e duas filhas. Nas redes sociais, amigos manifestam pesar pela perda.

"Dói muito saber que o tempo não volta atrás, mas recordarei cada momento que vivemos com muito carinho. Adeus minha amiga Selma. Meus sentimentos meu amigo Paulo César, Ana Paula, Laura e todos da família", postou um amigo.

O corpo é velado na Capela Central de Apucarana e o sepultamento vai ocorrer às 17h, no Cemitério Cristo Rei.

