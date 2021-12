Da Redação

Apucaranense que guardou R$ 6 mil em pote rosa é furtada

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada na tarde desta terça-feira (14), por uma mulher que teve cerca de R$ 6 mil em dinheiro furtados de dentro de um pote rosa, que estava guardado dentro de uma sala de seu consultório. A ocorrência foi registrada na área central da cidade.



Ela disse que guardou o recipiente dentro da gaveta de sua mesa, chaveou e saiu para o almoço. Quando retornou, percebeu que o dinheiro tinha sumido. Minutos depois, o esposo da vítima, que estava ajudando na busca pela quantia, encontrou o recipiente vazio dentro do lixo do banheiro.

De acordo com a vítima, apenas sua secretária ficou no local. Conforme o boletim, quando a mulher perguntou para a funcionária sobre o dinheiro, ela negou e disse que iria processá-la. Além disso, quando a mulher ameaçou chamar a polícia e olhar as câmeras de segurança, a secretária fugiu do local.

Após visualizar as imagens de monitoramento, de acordo com a PM, é possível perceber o momento em que a funcionária coloca rapidamente o referido pote onde estava o dinheiro dentro de sua bolsa. Os policiais vão tomar as providências cabíveis.