Apucaranense que foi esfaqueado 8 vezes segue internado na UTI

O Hospital da Providência confirmou na tarde desta sexta-feira (8), que o morador de Apucarana Leonardo Silvio Tomal, de 44 anos segue internado na UTI. O homem foi atingido por oito golpes de faca, após uma briga no centro da cidade, na última terça-feira (5).

Conforme o hospital "o paciente foi estubado, seu quadro de saúde é estável e segue internado sem previsão de alta". Relembre:

Um homem, de 44 anos, ficou gravemente ferido após ser esfaqueado no centro de Apucarana. Pelo menos oito facadas atingiram o rapaz. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (5), na Rua Doutor Munhoz da Rocha.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado com urgência para o Hospital da Providência. Testemunhas contaram que ele e o autor do crime discutiram, entraram em luta corporal e as facadas aconteceram.

O suspeito fugiu correndo sentido a Praça 28 de Janeiro. A Polícia Militar (PM) foi chamada e tenta localizar o agressor, de 59 anos. "A PM atendeu a ocorrência de vias de fatos. A vítima e autor, moram no mesmo terreno, mas em casa separadas, já se conheciam. A PM esteve no local, encontrou a faca usada no crime e entregou para a Polícia Civil. Uma situação grave, ainda mais com esse número de facadas. Já temos o nome completo do autor e estamos em busca dele", explicou o tenente Thiago Mendes.