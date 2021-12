Da Redação

Apucaranense que capotou carro morre no hospital

Amigos e familiares confirmaram a morte do apucaranense Claudinei Aparecido de Oliveira, de 31 anos, nesta sexta-feira (17). Ele sofreu um grave acidente nesta madrugada, capotou o carro na PR-170, Contorno Norte do município.

Conforme amigos, ele morava no Distrito do Pirapó e era carinhosamente chamado de 'amoroso'. Claudinei além de trabalhar em uma fábrica de estofados, jogava no time Atlético Pirapó.

Ele morava com a mãe, além dos familiares, amoroso deixa muitos amigos.

"Neste dia em que lhe devemos dizer o último e terrível adeus, os corações de todos que amam você, choram de tristeza e dor pela sua partida. Até sempre, Amoroso", disse o amigo Diocrecio Chagas

"Nós do Atlético Pirapó não conseguimos acreditar em sua partida repentina. Como não ver mais aquele senhor de 31 anos (risos) correndo nas duas lateral para ajudar nossa equipe a conquistar a vitória. O seu apelido já resumia quem você era, eterno Amoroso", lamentou o time

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista conduzia um VW/Gol, quando perdeu o controle do veículo e capotou à margem esquerda da rodovia.

