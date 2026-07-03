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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Apucaranense que atacou influenciadora com facão é condenado a mais de 14 anos de prisão

O julgamento por júri popular foi realizado na quinta-feira (2), na cidade de Londrina (PR)

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 08:24:30 Editado em 03.07.2026, 11:22:11
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Apucaranense que atacou influenciadora com facão é condenado a mais de 14 anos de prisão
Autor Influenciadora digital Daniele Gonçalves - Foto: Reprodução

O apucaranense Gabriel Faveri foi condenado a 14 anos e oito meses de prisão, em regime inicial fechado, pela tentativa de feminicídio contra a influenciadora digital Daniele Gonçalves. O julgamento por júri popular foi realizado na quinta-feira (2), na cidade de Londrina (PR). O crime ocorreu em maio de 2023, quando a vítima foi atacada a golpes de facão pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

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A defesa de Gabriel, representada pelos advogados Lucas Cardoso e Rian Ananias, informou que respeita a decisão do Conselho de Sentença, mas que já prepara um recurso para tentar reverter pontos da condenação em instâncias superiores.

Os advogados também destacaram a situação da execução da pena do condenado, que tem direito à progressão de regime após o cumprimento de 40% da sentença. Como o réu já cumpriu cerca de três anos de prisão provisória e acumulou aproximadamente dois anos de remição de pena por meio de trabalho, leitura e cursos na área de Teologia realizados no sistema prisional, a defesa estima que ele possa migrar para o regime semiaberto em cerca de oito meses, assim que os cálculos forem homologados pelo Juízo da Execução Penal.

A tentativa de feminicídio que resultou na condenação aconteceu no dia 9 de maio de 2023, em frente à casa da vítima, em Londrina. Após um relacionamento conturbado de oito meses, Gabriel foi ao local armado, quebrou o vidro do carro onde Daniele estava e a arrastou para fora. A influenciadora foi atingida por diversos golpes de facão no rosto e nos braços, enquanto tentava se defender. O ataque só cessou quando a vítima conseguiu gritar por socorro, chamando a atenção de sua mãe e de seu irmão. Ao perceber a aproximação dos familiares, o agressor entrou no próprio veículo e fugiu.

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O ataque com o facão foi o ápice de um ciclo de violência. Em depoimento, Daniele relatou que os primeiros sinais de agressividade ocorreram em abril de 2023, durante a ExpoLondrina, quando Gabriel teve uma crise de ciúmes, rasgou as roupas dela em um hotel e ameaçou matar toda a sua família. A perseguição continuou mesmo quando a vítima viajou para Goiânia, onde o agressor quebrou o celular da influenciadora, a agrediu com tapas no rosto e chegou a enforcá-la.

Após a tentativa de homicídio em Londrina, Gabriel se escondeu em uma região de mata e entrou em contato com familiares. Ele foi preso preventivamente no dia 11 de maio de 2023, após sua própria defesa informar à Polícia Civil que ele havia se internado em uma clínica psiquiátrica em Maringá. Durante as investigações, a polícia descobriu que o homem já possuía um histórico de agressões contra outras mulheres com as quais havia se relacionado nas cidades de Apucarana, Cambé e São Paulo. Atualmente, ele cumpre a pena no Complexo Médico Penal, localizado em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

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Direitos das Mulheres feminicidio histórico criminal influenciadores digitais justiça brasileira Violência contra a mulher
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