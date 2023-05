Apucaranense quase cai em golpe, mas é 'salva' por comprador cauteloso

A apucaranense Aline Carvalho, 25 anos, procurou a Polícia Civil nesta sexta-feira (26) para denunciar uma tentativa de golpe em que ela quase foi vítima.



continua após publicidade

A moradora contou que o golpista entrou em contato querendo comprar o carro dela, que estava à venda em sites. "Coloquei meu carro para vender, anunciei na OLX e no Facebook e ontem à tarde uma pessoa entrou em contato comigo falando que iria comprar à vista e se a gente podia se encontrar hoje para ver o carro, e já iria me levar no cartório para fazer a transferência, tudo certinho, e eu, super iludida, querendo vender o carro, combinei tudo com ele e passei as informações", disse.

-LEIA MAIS: "Gastei tudo o que tinha", diz apucaranense vítima de golpe; entenda

continua após publicidade

Entretanto, a apucaranense recebeu uma ligação de uma pessoa avisando a ela que o suposto comprador na verdade estava querendo enganá-la. "Hoje uma pessoa entrou em contato comigo pelo messenger do Facebook pedindo para falar comigo, passei meu contato e ela me avisou: 'olha, uma pessoa está tentando entrar em contato com você para comprar seu carro'. E eu falei que sim, e ele me disse: 'é golpe, ele está negociando seu carro comigo, me ofereceu por apenas 15 mil reais, e aí fui procurar se tinha outro anúncio para entrar em contato e te avisar'", contou Aline.

Ainda de acordo com a moradora, o golpista pediu para ela tirar o anúncio do carro dos sites em que ela havia publicado para vender, para que não houvesse mais de um anúncio do mesmo veículo, mas a proprietária permaneceu com a postagem no Facebook, rede social em que o outro alvo do estelionatário encontrou a Aline e a avisou do golpe. Essa pessoa, de acordo com a denunciante, percebeu a ilicitude pelo preço que o carro estava sendo 'vendido' pelo golpista, muito abaixo do que aponta a tabela Fipe.

Um boletim de ocorrências foi registrado pela Aline na 17ª Subdivisão Policial.

Siga o TNOnline no Google News