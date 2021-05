Apucaranense precisa de doações de sangue; saiba como ajudar

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A apucaranense Maria Aparecida de Araújo da Cruz de 64 anos, que sofre de aplasia medular causada por anemia profunda, precisa de doações de sangue.

Maria precisa das plaquetas e também repor o estoque, por isso, pode ser doado qualquer tipo sanguíneo.

Para colaborar, basta comparecer no Hemonúcleo de Apucarana.



"Peço encarecidamente quem puder doar, se dirija até lá e dê o nome de minha guerreira Maria Aparecida de Araújo da Cruz. Desde já, muito obrigada", disse a filha, Lourdes Da Conceição Cruz.

O Hemonúcleo de Apucarana fica localizado na Rua Antônio Ostrenski, no centro do município, próximo da prefeitura. É preciso agendar atendimento através do telefone: (43) 3420-4200