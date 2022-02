Da Redação

Apucaranense perde R$ 60 mil ao negociar caminhão pela web

Um morador de Apucarana procurou a Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (7), após perder R$ 60 mil durante uma negociação pela internet envolvendo um caminhão. A ocorrência foi registrada na Avenida Minas Gerais.

A vítima disse aos policiais que acabou mandado o valor citado através de três PIX. No entanto, após pagar, o dono do veículo não quis entregar o caminhão, alegando que o dinheiro não caiu em sua conta e que provavelmente, o valor caiu na conta de um desconhecido.

Ao chegar no local, a PM percebeu que se tratava do golpe em um site de vendas, quando uma terceira pessoa clona o anúncio de um produto divulgado no portal, liga para o proprietário e consegue enganar o vendedor e o comprador.