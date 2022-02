Da Redação

Apucaranense perde quase R$10 mil no golpe do bilhete

Um idoso que mora no Jardim das Flores em Apucarana perdeu quase R$10 mil ao cair no golpe do bilhete premiado, que apesar de antigo, ainda faz muitas vítimas. O homem procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência.

Ele contou para a polícia que na tarde de quinta-feira (17) encontrou um homem no centro da cidade, que pediu por informações, porém, logo depois, um outro homem se aproximou e disse que tinha ganhado oito milhões em um bilhete premiado, mas não estava conseguindo sacar o dinheiro, pois tinha perdido os documentos e não teria conta em banco.

O idoso ainda disse que o golpista iria dividir o prêmio caso recebesse ajuda. O apucaranense então entregou o cartão bancário ao homem e foram até uma agência. Lá ele foi convencido a realizar transferências e ainda deixou o cartão com o golpista.

O morador de Apucarana contou que iria encontrar o homem nesta sexta-feira (18), para pegar sua parte do prêmio, ele foi até o local combinado, no centro da cidade, ficou esperando e percebeu que havia caído em um golpe.

Ao verificar o saldo bancário, percebeu que quase R$10 mil foram retirados de sua conta. Ele procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência.



Golpe do bilhete premiado

O golpe do bilhete premiado acontece quando uma vítima é abordada por um golpista, que se faz passar por uma pessoa humilde e diz que possui um bilhete premiado.

Outros golpistas aparecem em seguida, confirmam a premiação e convencem a vítima a transferir valores para o falso vencedor, como garantia para o recebimento de parte do prêmio.