Apucaranense pede ajuda para realizar tratamento pós-câncer de útero

Da Redação

Após passar por quimioterapia e radioterapia contra um câncer no colo útero, a secretária Angélica Zielinski, 41 anos, de Apucarana, pede ajuda para realizar sessões de 'oxigenoterapia hiperbárica'. Por conta do tratamento agressivo, a apucaranense sofreu queimaduras em uma parte do intestino.

"Quando isso acontece fico fraca e preciso fazer transfusões de sangue. Para melhorar minha qualidade de vida, preciso de sessões de oxigenoterapia, que custam em torno de R$ 25 mil. No momento não tenho essa quantia. Por isso, pedi ajuda de familiares, amigos e todos que possam colaborar neste momento", explica.

Quem quiser ajudar Angélica com alguma quantia, as informações estão no card abaixo:

fonte: Fernanda Neme