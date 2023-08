Apucaranense participa de provas estaduais de motocross em setembro

O piloto Rony Peterson Gouveia, apoiado pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, tem agenda cheia para o mês de setembro na modalidade de motocross, quando participará de etapas da Copa Sul, do Campeonato Paranaense e da Copa Paraná. Nas três competições, ele está entre os melhores colocados e na luta pelos títulos da temporada 2023.

“O Rony com sua experiência e competência no motocross vem fazendo bonito nas competições desse ano e conta com a nossa torcida e tem o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

No próximo dia 3, Rony vai competir no município de Boa Ventura do São Roque em mais uma etapa da Copa Sul. Nessa competição o piloto apucaranense ocupa a segunda colocação na categoria MX3.

No dia 10, o piloto disputará a sexta etapa do Paranaense em Santa Helena, buscando a sua primeira vitória na competição. Rony está em segundo lugar da categoria MX3 com 121 pontos ganhos. O líder é o piloto Fábio de Lucena Brito, de Santo Antônio da Platina, com 137, enquanto o curitibano Eduardo Chuaste Júnior vem na terceira posição com 104. No ano passado o apucaranense foi o campeão da categoria.

Já no dia 17 de setembro, Rony participa da quinta etapa da Copa Paraná em Novo Itacolomi, competindo nas categorias Força Livre e MX3. Nas duas categorias, ele está em segundo lugar.

Para disputar os três campeonatos no Estado, o piloto tem o patrocínio da Mersul Malhas, Pig Poca, ZUA, Posto Vila Rica, Geração Vida e Marchi Academia.

