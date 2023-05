Apucaranense participa de campeonato de BMX em São Paulo

Da Redação

Rafael Pennachi durante manobra no BMX

O apucaranense Rafael Pennachi, 41 anos, vai participar do 1º Campeonato Yeah de BMX Vertical Profissional, que será realizado neste sábado (20), no Skate Park do Parque Ecológico de Indaiatuba, no interior de São Paulo. O atleta será o único representante do Paraná disputando pela modalidade Half-Pipe (Vertical).

"As expectativas são as melhores, com certeza o grau de dificuldade vai ser muito intenso, estamos participando com os melhores pilotos da modalidade, mas todos estão em um mesmo nível e vamos torcer para dar certo, que não aconteça nenhum tombo, esperar as melhores voltas, e acertar também as manobras", disse o Rafael, que quer ao menos o terceiro lugar na competição.

EVENTO EM APUCARANA

Campeão na modalidade do BMX, Rafael também está organizando um campeonato com atletas de todo o país. O evento, chamado "X Tour Brazil de BMX", terá sua 3ª edição no dias 26 e 27 de agosto, das 10h às 19h, no Ginásio de Esportes Lagoão.

O evento terá as categorias: iniciante, amador, pro e school. As inscrições para competir serão feitas no local e na data da competição. A entrada é franca e de caráter beneficente, podendo entregar 1kg de alimento não perecível ao chegar no Lagoão.

CURRÍCULO CHEIO DE CONQUISTAS

O apucaranense Rafael Pennachi é um grande campeão no BMX. Desde 1987 praticando a modalidade, o atleta é campeão paranaense, brasileiro e sul-americano. Em 1988, representando o Brasil, foi vice-campeão mundial. "Sou o atleta mais novo do país a atingir o profissional. Com 13 anos de idade fui campeão nacional tendo participado de grandes eventos como o Jump Festival, Pro Rad - Programa Radical da Rede Globo e o maior evento radical do mundo, o Latin American X-games", disse.

Em 2018, ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro Profissional de BMX Vertical, realizado no Parque da Juventude Cittá de Marostica, em São Bernardo do Campo-SP.

