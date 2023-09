Apucaranense organiza festa para o Dia das Crianças e pede apoio

Uma moradora da Vila Rural Nova Ukrânia, em Apucarana, está organizando uma festa para o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

continua após publicidade

Aline Aparecida Lavaria realiza o evento todo ano e promete muita diversão para as crianças do bairro, incluindo um 'bolão'. "Esse ano as famílias podem esperar um bolo de mais dois metros, que eu quero fazer um 'grandão', maior do que o do ano passado, muitos brinquedos, diversão, alegria, vai ser bem bacana", disse a organizadora.

-LEIA MAIS: Há três anos 'desaparecida', idosa é abordada pela PM em Apucarana

continua após publicidade

Segundo Aline, a festa é realizada por ela pensando, principalmente, nas crianças de famílias carentes. "É uma coisa que eu tirei de mim mesma, de estar ajudando as crianças, de dar um momento de felicidade, pelo menos uma vez no ano. Acho que é o mínimo que podemos fazer por elas. Ensinar as crianças a serem pessoas melhores, não só recebendo, mas dando ao próximo", explica.

Apesar da iniciativa, a moradora diz que precisa de apoio financeiro para conseguir realizar a festa. "Tudo é bem-vindo, ainda não tenho nada do bolo, por enquanto só tenho as salsichas do pão. Tudo que tiver em festa de criança e quiser doar, ajuda. Já aluguei os brinquedos [de festa], comprei alguns brinquedos [que serão entregues para as crianças]. Estou esperando cerca de 300 pessoas, ano passado deu umas 150, mas esse ano espero bem mais", conta Aline.

O evento será realizado em uma chácara, próximo da entrada da Vila Nova Ukrânia, a 50 metros do pontilhão. O contato para mais informações, ou colaborar com a preparação, é o (43) 9 9606-3210.

Siga o TNOnline no Google News