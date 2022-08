Apucaranense morto em SC será sepultado nesta quarta-feira

Da Redação

Alessandro Silva foi atropelado no começo da manhã de domingo, em Florianópolis

O ex-morador de Apucarana Alessandro Silva, de 33 anos, que foi atropelado no começo da manhã de domingo, 7, em Florianópolis, Santa Catarina, está sendo velado em Apucarana nesta quarta-feira, 10. De acordo com informações divulgadas pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (ASERFA), o enterro será às 15h no Cemitério Portal do Céu.

Parentes de Alessandro foram até o outro estado liberar o corpo nesta terça-feira, 09.

Conforme apurou a reportagem do TNOnline, Alessandro trabalhava com tecelagem e foi para Santa Catarina trabalhar com um amigo. Antes de se mudar, ele morava com a avó na Vila Rural Nova Ukrânia. No dia do acidente, Alessandro estava sem documentos, então só foi identificado na segunda-feira (8). A 8ª Delegacia de Polícia de Florianópolis instaurou um inquérito policial para investigar as circunstâncias do atropelamento que aconteceu no bairro Ingleses, no Norte da Ilha de Santa Catarina.

Uma testemunha acionou a Polícia Militar Rodoviária por telefone e informou que Alessandro foi atropelado por um motorista que dirigia um veículo BMW de cor branca. O acidente ocorreu no quilômetro 2.600 da SC-406.

Após atingir a vítima, o condutor teria fugido do local sem prestar socorro. Quando os policiais chegaram no local do acidente, por volta das 6h09, a vítima já estava sem os sinais vitais. Ele teria sido arremessado por “aproximadamente 29 metros” após a batida.

