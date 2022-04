Da Redação

Apucaranense morto em acidente será sepultado nesta 2ª

O jovem João Victor Costa, de 20 anos, que morreu em um acidente neste sábado (16), entre Novo Itacolomi e Borrazópolis, será sepultado nesta segunda-feira (18), em Apucarana.

De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório segue até as 10 horas desta segunda (18), e o sepultamento está marcado para às 10 horas, Cemitério Municipal de Rio Bom.

Acidente

João Victor e um amigo, João Victor da Silva Santos, de 16 anos, que também ficou ferido e foi levado para o Hospital de Borrazópolis, estavam em um VW Parati, que capotou na Rodovia do Milho (PR-170), nas proximidades da lanchonete Risca Faísca.

Conforme dados colhidos pela PRE no local do acidente, a Parati trafegava na PR-170 no sentido Novo Itacolomi e Borrazópolis, quando ao atingir o KM 153 + 600 metros, capotou.