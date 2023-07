Apucaranense morre em Miami e família pede ajuda para translado

Morreu em Miami, nos Estados Unidos, a apucaranense Glaucia Cristina Preti. Por muitos anos estudante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), ela enfrentava um grave problema cardíaco e faleceu internada em um hospital estadunidense na última terça-feira (18), segundo os familiares.

continua após publicidade

A moradora de Apucarana tratava de uma doença rara conhecida como Tetralogia de Fallot. Segundo a prima Thaisa Marla Preti, os médicos diziam que Glaucia viveria até os 15 anos de idade, mas superou as expectativas e chegou aos 43 anos, tempo que conquistou muitos amigos na Cidade Alta.

-LEIA MAIS: Prefeito de Apucarana lamenta morte de professora da rede municipal

continua após publicidade

Nos Estados Unidos, ela estava visitando desde o início de junho a única irmã, Bárbara Andreia Preti, que mora no estado da Flórida e trabalha com vendas de barcos. Glaucia tinha o costume de visitar a irmã e as sobrinhas todo ano em Miami.

Thaisa informou que sua prima passou mal e precisou ser entubada e passar por um procedimento chamado ECMO, que busca fornecer suporte ao sistema respiratório e cardíaco, na segunda-feira (17), mas não resistiu e morreu no dia seguinte.

Pelo alto valor do translado ao Brasil, mesmo o corpo sendo cremado pelo serviço funerário em Miami, a família, que quer sepultar a Glaucia junto ao pai, Hélio Preti, no Cemitério Cristo Rei, pede ajuda financeira. Uma 'vaquinha online' criada por uma amiga da família pode ser acessada clicando aqui.

continua após publicidade

Glaucia deixa a irmã Bárbara e a mãe, Sônia Maria Preti Husczes.

Tetralogia de Fallot

A tetralogia de Fallot consiste em 4 anomalias: grande defeito do septo ventricular, obstrução da via de saída do ventrículo direito, estenose da valva pulmonar, hipertrofia ventricular direita e excesso de “cavalgamento” da aorta. Os sintomas incluem cianose, dispneia durante a refeição, deficit de crescimento e crises hipercianóticas (episódios súbitos e potencialmente letais de cianose grave). Informações do Manual MSD.

Siga o TNOnline no Google News