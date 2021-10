Da Redação

Apucaranense morre durante grave acidente em Minas Gerais

Morreu na manhã desta terça-feira (5), o apucaranense e ex-prefeito de Ouro Fino, Luiz Carlos Maciel, após sofrer um grave acidente na MG-290, trecho que liga Ouro Fino a Inconfidente, em Minas Gerais.

Cacau, como era conhecido por familiares e amigos, estava na contramão de direção e acabou colidindo de frente com um caminhão. Ainda de acordo com informações de testemunhas, o caminhoneiro ainda tentou desviar do carro, no entanto, não foi possível.

Luiz Carlos foi levado em estado grave para a Santa Casa de Ouro Fino, mas não resistiu aos ferimentos causados pela colisão. Cacau deixa a esposa Silvia, as filhas Taís e Carla, e os irmãos, Antônio dos Santos Maciel Neto, o Tão, que foi presidente da Ford, e Soninha, todos apucaranenses.

Cacau era filho de Antônio dos Santos Maciel (in memoriam), ex-candidato a prefeito de Apucarana, ex-funcionário do Banco do Brasil e ex-deputado também por Apucarana.

Luiz Carlos foi prefeito de Ouro Fino entre 2005 e 2008 e entre 2009 e 2012. Ele também foi vereador por dois mandatos. O corpo dele foi levado para o IML de Itajubá. Informações de velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Com informações do Observatório de Ouro Fino.