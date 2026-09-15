Apucaranense morre aos 38 anos após luta contra o câncer

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Sheila deixa uma filha, o marido, demais familiares, além de amigos e amigas

A apucaranense Sheila Gonsalez dos Santos morreu nesta terça-feira (15), aos 38 anos, após intensa luta contra um câncer. Moradora do distrito do Pirapó, Sheila era bastante conhecida o ramo de eventos, área na qual atuava junto de seu esposo, e vinha enfrentando a doença já há algum tempo.

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Ela deixa uma filha, o marido, demais familiares, além de amigos e amigas, que lamentaram a perda.

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O corpo de Sheila é velado na Capela Mortuária do Pirapó. O sepultamento ocorre às 9h desta quarta-feira (16), no Cemitério do Pirapó.

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Foto: Redes Sociais Foto: Redes Sociais



