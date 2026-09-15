Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
LUTO

Apucaranense morre aos 38 anos após luta contra o câncer

Sheila deixa uma filha, o marido, demais familiares, além de amigos e amigas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucaranense morre aos 38 anos após luta contra o câncer
Autor Foto: Redes Sociais

A apucaranense Sheila Gonsalez dos Santos morreu nesta terça-feira (15), aos 38 anos, após intensa luta contra um câncer. Moradora do distrito do Pirapó, Sheila era bastante conhecida o ramo de eventos, área na qual atuava junto de seu esposo, e vinha enfrentando a doença já há algum tempo.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ela deixa uma filha, o marido, demais familiares, além de amigos e amigas, que lamentaram a perda.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O corpo de Sheila é velado na Capela Mortuária do Pirapó. O sepultamento ocorre às 9h desta quarta-feira (16), no Cemitério do Pirapó.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Apucaranense morre aos 38 anos após luta contra o câncer
AutorFoto: Redes Sociais


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Câncer comunidade eventos Luto Obituário SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV