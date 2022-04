Da Redação

Apucaranense leva tiro no rosto e é socorrido pelo Samu

A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados na noite deste sábado (2), após um homem ser atingido por um tiro na região do olho. A ocorrência foi registrada no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana.



Chegando no local, a equipe do Samu já estava prestando socorro à vítima. O homem contou aos policiais que estava na rua em frente à sua casa, quando uma pessoa em uma motocicleta efetuou o disparo em sua direção.

Após o tiro, conforme o boletim, a vítima correu e se escondeu dentro de casa. O projétil atingiu a região abaixo do olho e possivelmente pode ter ficado alojado no rosto. A equipe encaminhou o homem para o Hospital da Providência. De acordo com a PM, a vítima não soube dizer quem foi o autor dos fatos.