Apucaranense inicia aulas gratuitas de BMX no Lagoão

Um projeto novo começou a ser realizado por um apucaranense no Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana. Ronaldo Rizzo Brandão, 39 anos, teve a iniciativa de realizar aulas de bicicross, esporte também conhecido como BMX, de forma gratuita.

De acordo com ele, as aulas são realizadas na parte superior do estacionamento do Lagoão, todos os sábados, a partir das 10 horas. O projeto, que não tem limite de idade para participar, vem sendo realizado pelo apucaranense desde o dia 20 de agosto.

Segundo Ronaldo, que trabalha com marcenaria em Apucarana, a ideia surgiu com o mesmo esporte sendo praticado em um clube que pertence de Londrina. "Esse projeto já existia na cidade de Londrina, num clube o qual faço parte. Então resolvi trazer à minha cidade para podermos levantar aqui novos atletas para essa modalidade. Assim, formamos nosso próprio 'clube' para que possamos levar o nome de nossa cidade", conta.

O professor conta que decidiu iniciar o projeto para dar acessibilidade a todos e trazer disciplina aos alunos. "A importância das aulas é trazer nossas crianças para um momento de relacionamento pessoal, visto que hoje elas são diariamente bombardeadas pelas tecnologias virtuais. Então nada melhor do que a bike, algo de fácil acesso a todos. E também apresentar ao Cristo de uma forma diferente, através do esporte, não é falar de religião e sim de amor ao amiguinho, companheirismo, disciplina e respeito", explica.

Os interessados podem ir ao Lagoão em um dos sábados, às 10 horas, que será feita uma ficha de inscrição.

O que é bicicross

O bicicross, ou como é chamado atualmente como "BMX Racing", é uma modalidade olímpica disputada em uma pista com 300 a 320 metros, em uma volta só, com obstáculos de saltos e passagens. Cada bateria é disputada por 8 pilotos de cada vez.

