Apucaranense Gui Azevedo deve ser emprestado para o Caxias (RS)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gui Azevedo deve novamente ser emprestado pelo Grêmio

O apucaranense Gui Azevedo deve jogar no Caxias (RS) em 2023. Segundo o jornal Zero Hora, o Grêmio acertou o empréstimo do jogador para a equipe da serra gaúcha.

continua após publicidade .

Gui Azevedo estava cedido ao Criciúma neste ano, mas teve pouco destaque no clube catarinense. Entre jogos da Série B e da segunda divisão catarinense, o atacante fez nove jogos e não marcou gols ou deu assistências.

Após um começo promissor em Porto Alegre, o apucaranense perdeu espaço no time com a saída de Renato Portaluppi. Foi emprestado ao Coritiba e depois ao Criciúma. Agora, é novamente repassado pelo Tricolor.

continua após publicidade .

Destaque do time sub-20, o atacante Ronald Barcellos também vai jogar no Caxias. O atleta marcou sete gols em 27 partidas. O time da serra gaúcha vai jogar o campeonato estadual e a Série D em 2023.

Outro jogador emprestado pela diretoria gremista é o lateral-esquerdo Guilherme Guedes. Ele vai jogar pelo outro time da cidade de Caxias, o Juventude.

Promovido ao time profissional por Renato Portaluppi, em 2020, o lateral sofreu com uma série de lesões musculares, que atrapalharam sua evolução no clube. Foi emprestado para a Ponte Preta e depois à Chapecoense, onde pouco jogou.

Siga o TNOnline no Google News