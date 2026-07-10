Apucaranense Giovane Vieira se classifica à final da Copa do Mundo de Paracanoagem

O apucaranense Giovane Vieira se classificou para a final da Copa do Mundo de Paracanoagem, que está sendo disputada na cidade Montreal, no Canadá. Representando a Confederação Brasileira de Canoagem, o atleta ficou em primeiro lugar na prova eliminatória, disputada na quinta-feira (9), e agora se prepara para a decisão do torneio, que acontecerá na tarde deste sábado (11), às 11h39.

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Giovane se classificou direto à final da Copa do Mundo graças ao bom desempenho na prova eliminatória, garantindo a liderança com o tempo de 48.45s. Segundo o apucaranense, o objetivo é voltar para o Brasil com a medalha no peito. "Minha expectativa é subir no pódio novamente e garantir o máximo de pontos para nosso País", comentou o paratleta.

Além da importante conquista em sua modalidade, o apucaranense também pensa nos Jogos de Los Angeles de 2028, já que bons desempenhos agora poderão o classificar à competição paralímpica. Em 16 de maio deste ano, Giovane garantiu a medalha de bronze na Copa do Mundo disputada em Brandenburg, na Alemanha.

As finais terão transmissão ao vivo na Cazé TV, Sportv e Time Brasil.