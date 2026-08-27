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Apucaranense Giovane Vieira disputa Campeonato Mundial de Paracanoagem na Polônia

Na quarta-feira (26), primeiro dia de disputas, o paratleta terminou sua bateria no VL3M200m na segunda colocação, com o tempo de 50s37

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucaranense Giovane Vieira disputa Campeonato Mundial de Paracanoagem na Polônia
Autor Giovane Vieira de Paula no primeiro dia de disputas - Foto: Divulgação/Canoagem Brasileira

O apucaranense Giovane Vieira de Paula está representando o Brasil no Campeonato Mundial de Paracanoagem, em Poznan, na Polônia. Na quarta-feira (26), primeiro dia de disputas, o paratleta terminou sua bateria no VL3M200m na segunda colocação, com o tempo de 50s37.

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Com o resultado, Giovane disputará a semifinal do torneio na madrugada desta sexta-feira (28), às 04h15. “Prova de estratégia, vento contra, mas consegui sair bem. No final perdi o equilíbrio, não foi para a final, mas estou nas semis e darei o meu melhor rumo à Final A”, avaliou o apucaranense.

Para Giovane se classificar à final, ele precisará terminar a prova desta sexta-feira entre os três primeiros colocados. A decisão do VL3M200m está marcada para a manhã de sábado (29), às 10h42. A competição está sendo transmitida ao vivo no YouTube pelos canais CazeTV e Planet Canoe.

O apucaranense vem de vitória na Copa do Mundo de Paracanoagem que foi disputada em julho na Montreal, no Canadá. Com o tempo de 50.74s, ele garantiu a medalha de ouro.

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