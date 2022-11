Apucaranense ganha medalha de bronze nos Jogos Escolares Brasileiros

Da Redação

Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza levou o bronze da prova

A atleta apucaranense Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza, que defende a Seleção Paranaense de Atletismo, voltou a ser destaque durante a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's), competição que está acontecendo desde quarta-feira (09), na pista da Universidade da Força Aérea (Unifa) no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (11), ela, que é aluna do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, faturou a medalha de bronze na prova de 800m, com o tempo de 2 minutos e 31 segundos.

A campeã foi a também paranaense Thais Azarias, de Cornélio Procópio, com Ana Guerra, do Mato Grosso do Sul, conquistando a medalha de prata.

Nessa quinta-feira (10), Gabrielly já havia conquistado a medalha de ouro

na prova de revezamento 5x80m, juntamente com a também apucaranense Madelaine Gomes da Silva e mais as competidoras Tayna Alves, Maryelly Dias e Renata Farias.

“Muito feliz pela conquista de mais um belo resultado para Apucarana e para o Paraná com essa medalha de bronze da Gabrielly, mostrando a força e o potencial do nosso atletismo, que conta com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana e que é um dos treinadores da Seleção Paranaense de Atletismo.

