Apucaranense Flavio Magon vence luta no Bope Fight

O apucaranense Flavio Magon, 40 anos, conquistou uma vitória importante em uma luta do Bope Fight no último sábado (26). O evento aconteceu em Curitiba (PR).

Magon enfrentou Givago Francisco, o Giba, e ganhou no segundo round com um nocaute técnico. A luta pela categoria 93 kg foi o Co-Main Event - uma das principais da noite.

"Estou na minha melhor fase profissionalmente e para mim é muito importante essa vitória, pois ele é um cara muito bem conhecido no cenário do MMA com várias lutas tanto no Brasil quanto fora", disse Magon.

O apucaranense representou a equipe Macaco Gold Team, comandada pelo professor Cris Catalã. "Tive uma grande preparação física com o professor Eduardo Daniel, e a parte técnica em pé e solo fiz com meus parceiros de treino, Rafael Teixeira, Jeferson Basso, Fabiano Ricci, Lorinho e Pablo Paiva", finalizou.

O lutador agora se prepara para defender o cinturão do Shotoo Brasil, em 13 de dezembro, quando enfrenta o Wildemar Souza (Besouro), pela categoria 93 kg.

