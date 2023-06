Apucaranense fica em segundo lugar no Estadual de Motocross

O piloto apucaranense Rony Peterson Gouveia obteve no domingo (11/06), em Mandaguari, a segunda colocação na categoria MX3 Nacional durante a realização da quarta etapa do Campeonato Paranaense de Motocross. O vencedor da prova foi o piloto Fábio de Lucena Brito, de Santo Antônio da Platina.

Com o resultado, Rony, que compete com apoio do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, segue em segundo lugar na classificação geral do campeonato com 90 pontos. Fábio é o líder da competição com 103 pontos, enquanto o curitibano Eduardo Chuaste Junior é o terceiro colocado com 75 pontos ganhos.

“Mais uma vez o Rony subiu ao pódio, se manteve entre os primeiros colocados do Campeonato Paranaense e continua lutando pelo título em sua categoria, com o piloto contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Foto por Divulgação Rony durante a prova no domingo (11)

Campeão estadual da categoria no ano passado, o apucaranense corre em busca do bicampeonato. Nas etapas anteriores da competição de 2023, o experiente piloto ficou em terceiro lugar em Toledo, segundo em Cascavel e novamente obteve a terceira posição em Boa Esperança.

A próxima etapa do Campeonato Paranaense de Motocross está marcada para o dia 16 de julho em Pontal do Paraná, com Rony correndo em busca da primeira vitória na temporada.

Na disputa da competição, Rony, que também está participando da Copa Sul Paranaense e da Copa Paraná, tem o patrocínio da Mersul Malhas, Pig Poca, ZUA, Marchi Academia, Geração Vida e Posto Vila Rica.

