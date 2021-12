Da Redação

Apucaranense faz apelo para tentar encontrar moto furtada

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada na noite desta terça-feira (30), após uma motocicleta Honda/CG 150, com placas ATA9H41, ter sido furtada na Avenida Munhoz da Rocha, área central de Apucarana.

A solicitante, que depois publicou um apelo nas redes sociais e também divulgou o furto pelo WhatsApp, informou aos policiais que estacionou a moto por volta das 13h30 e ao retornar, às 22h30, percebeu que o veículo tinha sido levado.

Os policiais orientaram a vítima sobre os procedimentos que devem ser realizados. Se alguém souber onde o veículo está, entre em contato com a PM de Apucarana.

Outro caso

Uma motocicleta foi furtada na tarde do dia 27 de novembro, na Vila Araponguinha, em Arapongas. A vítima acionou a Polícia Militar (PM) e informou que deixou a moto com a chave na ignição e entrou em sua casa para pegar um objeto com seu pai.