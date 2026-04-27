Apucaranense estreia com pódio na temporada 2026 da Mitsubishi Cup

O piloto apucaranense Otávio Enz, o Marreco, e seu navegador Sidão começaram a temporada 2026 do rally com o pé direito. Neste sábado, a dupla conquistou a terceira colocação na etapa de abertura da Mitsubishi Cup (MIT CUP), disputada em Mogi Guaçu (SP), em uma prova marcada por muita poeira e alto nível técnico.

Além da estreia no calendário deste ano, Marreco também iniciou uma nova fase na carreira ao competir com um carro diferente e em nova categoria. Após temporadas utilizando picape, o piloto agora aposta no modelo Outlander.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

“Em 2026 troquei a picape pelo modelo Outlander Sport R Pro. É um carro mais leve, arisco e rápido. Fiz isso também para mudar meus estímulos, visando aprimorar a técnica para o Rally dos Sertões, que acontece em agosto”, explicou.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Segundo Marreco, o traçado de Mogi Guaçu está entre os mais exigentes do campeonato. A falta de chuva ainda deixou a pista com muita terra solta, aumentando o grau de dificuldade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Mogi Guaçu tem um dos percursos mais desafiadores da MIT. E o clima seco deixou muita terra solta. Ora segurava o carro, ora fazia derrapar. Mas quanto pior, mais o piloto de rally gosta”, brincou.

As provas da Mitsubishi Cup acontecem em circuitos fechados e contam com treino classificatório e três baterias válidas por pontos no mesmo dia. Na sexta-feira, os competidores participaram da tomada de tempo que definiu a ordem de largada. Já no sábado, as disputas seguiram da manhã até a tarde.

“Na sexta corremos a classificatória para decidir a ordem de largada. No sábado participamos de três voltas no circuito. Não dá muito tempo de acertar o carro, mas foi uma baita estreia com esse carro novo. Agora é fazer ajustes para a próxima”, afirmou Marreco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A próxima etapa será no dia 23 de maio, em Ibirá (SP). O calendário ainda prevê provas em Holambra (28 de junho), Santa Bárbara d’Oeste (26 de julho), Canitar (19 de setembro), Limeira (17 de outubro) e Velocitta (13 de novembro).

Estreia do filho movimenta a equipe

A etapa de Mogi Guaçu também marcou mais uma novidade para a Zenz Rally Team. O piloto Allan Enz e o navegador Alisson Enz estrearam na categoria Triton ER, ampliando a presença da família Enz nas pistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fiquei muito feliz por conseguir viabilizar meu retorno às pistas. Depois de anos e títulos com meu pai (Marreco), agora volto como piloto em outro carro da equipe”, destacou Allan.

Apesar da empolgação, a dupla enfrentou problemas mecânicos logo no início das disputas de sábado.

“Eu e o Alisson fomos bem na classificatória na sexta. Mas na primeira das três voltas do sábado senti que o carro perdeu potência. O motor apresentou defeito e não dava tempo de arrumar. Tudo é adaptação e temos muitas etapas pela frente”, relatou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Busca por novos apoiadores

A Zenz Rally Team conta atualmente com patrocínio da Proesporte, por meio do Governo do Paraná, além do apoio de empresas como a Mobifácil. A equipe, no entanto, segue em busca de novos parceiros para a temporada.

“Precisamos de mais apoio. Através da Proesporte, o patrocinador pode utilizar seu imposto de ICMS estadual para nos patrocinar. É só nos procurar que explicamos tudo”, concluiu Allan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

