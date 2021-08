Apucaranense espalha cores pela cidade; assista

Da Redação

Quem passa pela Avenida Governador Roberto da Silveira em Apucarana, em frente da antiga empresa Fujiwara, já percebeu que o visual por lá está bem diferente. Um muro cinza, pichado, agora tem cores e virou atração.

A empresária Mônica Ishiba é a responsável pela mudança de visual. Desde criança sempre foi apaixonada pela arte, pinta quadros, desenha roupas e agora se aventura pelos muros da cidade.

Mônica contou que o projeto de levar sua arte para as ruas veio após convite do grafiteiro Zion. “Amo desenhar e sempre trabalhei na área artística. Na adolescência, com a pintura em tela, sou formada em Moda. Amo tudo que está relacionado com a arte. Desenho desde criança e trazer o meu trabalho para as ruas tem sido uma experiência incrível”, conta.



Geralmente em Apucarana é comum encontrar homens grafitando, porém, Mônica não se intimidou e encarrou o novo desafio. "Para realizar um trabalho artístico não importa se é homem ou mulher, as pessoas recebem a arte que você fez muito bem independe de gênero, as pessoas simplesmente apreciam a arte feita, isso expande e alcança novos olhares. Por isso eu convido as mulheres para me fazer companhia é um espaço que tem bastante campo, venham para rua pintar meninas, nós podemos fazer o que quiser. Resolvi trazer minha arte para rua para atingir todo tipo de pessoa sem distinção, toda pessoa merece e pode consumir arte, que não é mais minha assim que transfiro o que sei para os muros da cidade”, disse Mônica.

