Apucaranense embarca rumo ao Campeonato Mundial de Paracanoagem

O atleta apucaranense Giovane Vieira de Paula, 25 anos, embarcou na última sexta-feira (18) rumo à Alemanha, onde ele disputará o Campeonato Mundial de Paracanoagem, em Duisburg, entre os dias 23 e 26 de agosto.

Depois do mundial na Alemanha, Giovane terá outro compromisso na Europa: a Copa do Mundo da modalidade, que será realizada em Paris, de 30 de agosto até 4 de setembro.

O Pantera Negra, como também é chamado, foi convocado pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) para disputar as competições na classe VL3 (atletas que usam braços, tronco e pernas na remada).

Serão mais dois campeonatos internacionais para o currículo do atleta, que representou o país nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2021, quando conquistou a medalha de prata, além de ter disputado os mundiais da Dinamarca, onde ficou em quarto lugar, e no Canadá, em que ficou com a sétima colocação.

