TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
PANTERA NEGRA

Apucaranense embarca rumo à Alemanha para competir Copa do Mundo de Paracanoagem

Giovane Vieira, 28 anos, vai em busca da medalha de ouro; competição acontece em Brandenburg e terá início a partir da próxima quinta-feira (14)

Escrito por Vitor Flores
Publicado em 08.05.2026, 10:51:58 Editado em 08.05.2026, 10:51:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucaranense embarca rumo à Alemanha para competir Copa do Mundo de Paracanoagem
Autor Giovane Vieira de Paula, paratleta apucaranense - Foto: Divulgação

O paratleta Giovane Vieira de Paula, 28 anos, embarca nesta sexta-feira (08) rumo à Brandenburg, na Alemanha, para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O apucaranense foi convocado para representar a equipe de paracanoagem da Seleção Brasileira de Canoagem Velocidade na competição internacional.

-LEIA MAIS: Comércio de Apucarana terá horário especial para o Dia das Mães

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além da importância de conquistar um título internacional, Giovane também precisa buscar bons resultados para estar presente nos Jogos Paralímpicos de Verão Los Angeles 2028. "O ideal é estar sempre no pódio, pelo menos até o quinto lugar", disse o apucaranense, que está focado em voltar à competição paralímpica.

Em 2021, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o paratleta garantiu a medalha de prata para o Brasil pela categoria VL3. Nos Jogos Paralímpicos Paris 2024, o apucaranense não conseguiu garantir a classificação e, a partir desse campeonato mundial na Alemanha, ele começa um novo ciclo para voltar a representar o País na competição.

"A expectativa para essa Copa do Mundo é entrar em uma final A e garantir o máximo de pontos para meu País. E, claro, subir no pódio mais uma vez e trazer a tão sonhada medalha de ouro que eu venho lutando já faz muito tempo", comentou Giovane, que ano passado conquistou a medalha de prata no mundial da Alemanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Copa do Mundo terá início a partir do da próxima quinta-feira (14) e seguirá até o dia 17 de maio. Além dessa etapa, o apucaranense terá pela frente este ano outros dois mundiais, na Polônia e Canadá, e um Panamericano, também país canadense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Giovane Vieira de Paula Jogos Paralímpicos medalha de ouro paracanoagem paratleta Seleção Brasileira de Canoagem
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV