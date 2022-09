Apucaranense é vice-campeão no Pan Americano de Jiu-Jitsu

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O atleta apucaranense Pedro Henrique Zap Zielinski, de 23 anos, conseguiu a segunda colocação na disputa do Pan Americano de Jiu-Jitsu, que aconteceu neste último final de semana, entre os dias 23 e 25 de setembro, em São Paulo, no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera.

continua após publicidade .

Pedro participou de cinco lutas, onde todas foram por finalização, porém, a final foi comprometida por um golpe que não é permitido na modalidade. "Infelizmente na última luta ouve desclassificação por uma finalização que não é permitida. Representei com orgulho as equipes BGT Jiu-Jitsu Army e Quati Jiu-jitsu. Sou grato aos meus patrocinadores que me apoiaram para que eu pudesse estar competindo", disse o atleta de Apucarana.

-LEIA MAIS: Atleta de Faxinal é campeão internacional de jiu-jitsu

continua após publicidade .

A competição foi realizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) e contou com uma série de homenagens a Leandro Lo, atleta da modalidade que foi assassinado no início de agosto.

O lutador apucaranense soma conquistas no jiu-jitsu. Em junho deste ano, Pedro foi campeão do Campeonato Brasileiro 2022. Ele agora se prepara para o Mundial de Jiu-Jitsu, que também acontecerá na capital paulista, no final de novembro.

Siga o TNOnline no Google News