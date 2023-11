Apucaranense é vice-campeão no Campeonato Internacional de Jiu-jitsu

O atleta Hilário Caldeira Neto, que compete com o apoio do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, foi vice-campeão na categoria azul (pena até 70 kg) master 2, no Campeonato Internacional de Jiu-jitsu, realizado nesse final de semana na Arena Coronel Wenceslau Malta no Rio de Janeiro.

continua após publicidade

Na final da categoria, o apucaranense foi derrotado pelo costa-riquenho Luis Diego Valverde. “Esse já e o terceiro campeonato disputado no Rio de Janeiro e mais uma vez consegui subir no pódio. Estou feliz por conseguir mais uma medalha e agora é dar sequência nos treinos já pensando nas outras competições”, disse Hilário, que agradece o apoio do professor “Júlio César Bigato”, da equipe BGT Jiu-jitsu Army, da Academia Lucas Rota, do Conselho Municipal de Esportes e da Powertec Metalúrgica.

-LEIA MAIS: Apucarana realiza o Campeonato Paranaense de Handebol Sub-14

continua após publicidade

“O Hilário vive um grande momento na carreira, tendo uma temporada com muitas conquistas. Foram resultados positivos em competições nacionais e internacionais, com o atleta contando com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Em 2023, o atleta também foi campeão do “Rio Fall Internacional Open” no Rio de Janeiro, venceu por duas vezes o Campeonato Brasileiro em Barueri-SP e no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo e no início do mês passado obteve a segunda colocação no Circuito Internacional realizado no Ginásio do Tarumã em Curitiba.

No final do mês de novembro, ele participará do Campeonato Mundial de Jiu-jitsu, que acontecerá em São Paulo. Hilário tentará o tricampeonato na categoria, pois ganhou os títulos em 2021 e 2022.

Siga o TNOnline no Google News