Apucaranense é vice-campeão nacional no jiu-jitsu

Hilário Caldeira Neto, de kimono preto, em 2º lugar no pódio

Hilário Caldeira Neto, de 37 anos, morador de Apucarana, conseguiu a segunda colocação no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. A conquista aconteceu no último dia 11, no Ginásio José Correa, em Barueri, interior de São Paulo.

O atleta sofreu recentemente uma lesão no joelho e mesmo assim conseguiu ir longe na competição. “Foram meses de treino e preparação, onde tive uma lesão no joelho três meses antes, mesmo fazendo tratamento não parei de treinar. Só tenho a agradecer o mestre Bigato, um cara campeão no jiu-jitsu que através do seu excelente trabalho comigo, consegui me sagrar vice-campeão num dos maiores campeonatos de jiu-jitsu do mundo”, disse Hilário.

O apucaranense disputou nas categorias Master 2 (35 a 40 anos) e Pluma (peso até 64kg). O campeão do torneio foi Ricardo Brito, se mantendo na liderança do ranking, seguido pelo Hilário.



O morador de Apucarana já tem grandes conquistas na modalidade. No ano passado, foi campeão estadual em Curitiba, nacional no Rio de Janeiro e mundial em Ibirapuera-SP.