Apucaranense é sorteada em campanha do Shopping CentroNorte

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Foi realizado nesta segunda-feira (31), um sorteio através do Instagram, do Shopping CentroNorte, em Apucarana, referente à campanha de Dia das Mães.

A sortuda Renata Mandziuk, de Apucarana, foi premiada com dois vale-compras no valor de R$ 1 mil.

Conforme informações do shopping, a vencedora cumpriu todas as regras impostas pelo regulamento do sorteio.