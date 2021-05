Apucaranense é sorteada e ganha livro "São Miguel Arcanjo"

Continua após publicidade

A apucaranense Magda de Olyveira, moradora do Núcleo Habitacional Castelo Branco, participou de sorteio no Facebook, do TNOnline, e ganhou o livro "São Miguel Arcanjo - Anjo da luz divina e Destruidor das Trevas", da escritora Lílian Marçal de Oliveira. "Fiquei muito feliz em receber este presente. Eu amei", comemora.

A estudiosa Lílian, que também assina o blog e a coluna Fluidos Positivos, agradeceu o carinho da seguidora do TNOnline. "Agradeço a todos que participaram desse evento, principalmente você, Magda, que ganhou meu livro. Que os anjos e São Miguel Arcanjo te protejam", escreveu para Magda.

Sinopse do livro

No livro São Miguel Arcanjo - Anjo da Luz Divina e Destruidor das Trevas foram registrados fatos relevantes em que o Arcanjo Miguel aparece como mediador da humanidade e das nações. Miguel, junto a milhares de Seres Angelicais é incansável no quesito de mostrar a toda a criatura da terra a prática do bem para a evolução espiritual. Outro fato focado neste livro é a luta épica do Arcanjo Miguel e o decaído Lúcifer, que há séculos vem querendo derrubar a "palavra" do Mestre Jesus.

Há também relatos do Padre Pio, São Tomás de Aquino, Papa Leão XIII e do Papa Francisco. Sem contar vários locais em que Miguel deixou sua energia. Inclusive, no Monte Gargano, sendo o único Santuário edificado e abençoado pelo próprio arcanjo. Além disso, o livro traz informações sobre a linha misteriosa que une os sete mosteiros e santuários onde a energia de Miguel se faz presente.

A escritora fez questão de reunir orações e o poderoso Rosário de São Miguel Arcanjo. Vale a pena conferir mais uma obra da pesquisadora e escritora paranaense Lílian Marçal de Oliveira.