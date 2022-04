Apucaranense é preso por xingar e dar tapa em enfermeiro

Da Redação

Um homem foi preso neste sábado (9), após xingar o enfermeiro do Posto de Saúde do Jardim Colonial II, em Apucarana, e também policiais da Polícia Militar (PM).

Ao chegar no local a equipe policial entrou em contato com o funcionário do posto, que informou que o homem chegou solicitando a vacina da gripe para sua mãe. Como foi negada por motivos que foram explicados a ele, o homem ficou exaltado e começou a ameaçar o solicitante.



De acordo com o boletim, já na parte de fora do posto, o autor continuou os xingamentos e ainda deu um tapa no peito do enfermeiro e deixou o local.

A PM foi informada que o autor estaria em um bar e foi verificar. Ao chegar no estabelecimento, ele foi localizado e também insultou os policiais. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).