Apucaranense é preso em Icaraíma com 235 kg de maconha em carro furtado

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Um jovem de 24 anos, morador de Apucarana (PR), foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (20) transportando 235,9 kg de maconha em um Chevrolet Onix cinza na BR-487, em Icaraíma (PR).

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O veículo estava com placas falsas e havia sido furtado em Londrina (PR) em novembro de 2025. Os bancos traseiros do carro haviam sido removidos para acomodar os fardos de droga.



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Durante a abordagem, o motorista hesitou em desembarcar, mas acabou confessando o crime. Ele disse ter buscado o veículo já carregado em Ponta Porã (MS) e que o destino da carga era Astorga (PR).

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A ocorrência fez parte de uma série de apreensões realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região nos últimos dois dias.