Apucaranense é preso em Icaraíma com 235 kg de maconha em carro furtado
Os bancos traseiros do carro, que foi furtado em Londrina, haviam sido removidos para acomodar os fardos de droga
Um jovem de 24 anos, morador de Apucarana (PR), foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (20) transportando 235,9 kg de maconha em um Chevrolet Onix cinza na BR-487, em Icaraíma (PR).
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O veículo estava com placas falsas e havia sido furtado em Londrina (PR) em novembro de 2025. Os bancos traseiros do carro haviam sido removidos para acomodar os fardos de droga.
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Durante a abordagem, o motorista hesitou em desembarcar, mas acabou confessando o crime. Ele disse ter buscado o veículo já carregado em Ponta Porã (MS) e que o destino da carga era Astorga (PR).
A ocorrência fez parte de uma série de apreensões realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região nos últimos dois dias.